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Общество21 декабря 2021 15:19

В Нижнем Тагиле воспитателя восстановили в должности после незаконного увольнения

Работодатель изменил условия труда подопечной
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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После судебного разбирательства женщину восстановили в должности.

После судебного разбирательства женщину восстановили в должности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Нижнего Тагила восстановили в должности воспитателя центра социального обслуживания населения «Золотая осень» после незаконного увольнения. Как сообщает прокуратура Свердловской области работодатель изменил условия труда подопечной, но от должности женщина не отказывалась.

- При этом с изменениями заявительница не согласна, так как полагает, что они существенно ухудшают условия ее труда, - добавили в прокуратуре.

Также в период увольнения свердловчанка находилась в оплачиваемом отпуске. Она обратилась в прокуратуру, позже проверка подтвердила, что действие работодателя было незаконным. После судебного разбирательства женщину восстановили в должности, а начальство выплатило ей моральную компенсацию. Решение вступило в законную силу.