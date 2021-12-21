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Общество21 декабря 2021 14:32

На Урале временная отмена QR-кодов не коснется кинотеатров

Посетителям все также придется предъявлять «код-пропуск»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По мнению заместителя губернатора Павла Крекова, кинотеатры еще входят в зону риска распространения коронавируса

По мнению заместителя губернатора Павла Крекова, кинотеатры еще входят в зону риска распространения коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отмена QR-кодов не коснется кинотеатров, чтобы посмотреть фильм, посетителям все также придется предъявлять специальный «код-пропуск» который подтверждает вакцинацию или же перенесенное заболевание. По мнению заместителя губернатора Павла Крекова, кинотеатры еще входят в зону риска распространения коронавируса..

- Кинотеатры – это длительное нахождение людей в одном помещении и достаточно близко, поэтому для них мера ограничения продолжает действовать. В кинотеатрах много зрителей – детей, которые не входят в систему кодирования, - рассказал на брифинге оперштаба Павел Креков.

Ранее стало известно, что Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 20 января 2022 года отменил QR-коды для посещения торговых центров. В качестве аргумента губернатор Свердловской области привел эффективность мер борьбы с коронавирусом, которые дали положительный эффект.