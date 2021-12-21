Участок трассы Екатеринбург – Тюмень перекрыли из-за массовой аварии

Фото: паблик Вконтакте «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)»

Трассу Екатеринбург – Тюмень частично перекрыли из-за массовой аварии. По предварительным данным, участниками столкновения стали четыре автомобиля: три грузовика и легковушка. Известно, что движение ограничивали в сторону Тюмени.

- Водитель «КАМАЗа» выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение машин. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

«Уралуправтодор» уточняет, что авария произошла днем около 14:00, автомобилистов отправили в объезд через Камышлов. Частично открыли движение только в 17:46, информации о пострадавших не сообщалось. Устранение последствий аварии продолжается.