Известно, что Владимир Букин руководил строительной отраслью города Свердловска с 1958 по 1987 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом районе появится новая улица. Планируется, что она получит имя известного в городе архитектора Владимира Букина. Новый объект на карте уральской столице расположится в районе улиц Вильгельма де Генина и Академика Парина. Такое решение приняли на заседании топонимической комиссии.

- С такой инициативой выступил региональный Союз промышленников и предпринимателей. При Владимире Букине был разработан первый генеральный план Екатеринбурга, и началось строительство первой линии Екатеринбургского метрополитена, - сообщают представители комиссии.

Известно, что Владимир Букин руководил строительной отраслью города Свердловска с 1958 по 1987 годы, он курировал разработку генерального плана развития города от 1972 года. До решения топонимической комиссии переименование согласовали комитет благоустройства, комитет по транспорту и администрация Верх-Исетского района.