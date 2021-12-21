В Екатеринбурге в канун новогодних праздников автомобилисты встали в 10-балльные пробки

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Екатеринбург уже который день подряд стоит в глухих пробках по вечерам. Всему виной обрушившиеся на уральскую столицу снегопады, а также канун новогодних праздников, поскольку многие автомобилисты устремились в магазины за подарками. Сервис «Яндекс. Пробки» сообщает, что уровень заторов составляет 10 баллов.

- Тяжело приходится тем владельцам машин, которые оказались на улицах Малышева, Ленина, Куйбышева, 8 марта, Шефской, Московской, Токарей, Халтурина, Первомайской, Комсомольской, проспекте Космонавтов и других, - такие данные приводит сервис «Яндекс. Пробки».

Кстати, накануне стало известно, что в честь новогодних праздников губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 20 января 2022 года отменил QR-коды для посещения торговых центров. В качестве аргумента губернатор Свердловской области привел эффективность мер борьбы с коронавирусом, которые дали положительный эффект.