Названы самые популярные подарки, которые дарят детям на Новый год в Екатеринбурге

На первом месте в Екатеринбурге лидируют наборы Lego Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис объявлений «Юла» и «Райффайзенбанк» выяснили, какие подарки покупают жители Екатеринбурга детям в 2021-2022 году перед Новым годом. Оказалось, что екатеринбуржцы активно скупают наборы Lego, игрушечные машинки Hot Wheels и кукол Barbie.

Специалисты Юлы рассказали, что в Екатеринбурге на первом месте лидируют наборы Lego, они составляют две трети продаж среди игрушек. Но также выросла на них и цена. Так, если в начале 2021 года Lego можно было купить за 1592 рубля, то сейчас конструктор обойдется в 3211 рубля. А это в два раза дороже!

На втором месте в списке расположились машинки Hot Wheels, на них приходится 6% продаж, куклы L.O.L. и Barbie – 5% и роботы-трансформеры – 3%. Список замыкают бластеры Nerf – 2% продаж.

Дорого обойдутся перед Новым годом в 2021 году и куклы Baby born. Если в начале года куклу можно было купить за 3323 рубля, то сейчас ее можно купить за 3540 рублей.

Выгодно купить перед Новым годом можно куклу My little pony. Такой подарок обойдется в 570 рублей.

Исследователи Райффайзенбанка рассказали, что в Екатеринбурге один из самых высоких чеков на подарки для детей. Так, в декабре он составляет 2783 рублей, что в полтора раза больше, чем в январе этого года. С начала года средний чек увеличился на 40%.

Кстати, Екатеринбург занимает вторую строчку в списке самых высоких средних чеков на покупки для детей по России после Челябинска. По сравнению с январем прошлого года траты екатеринбуржцев повысились до 50%.