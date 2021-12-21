На Урале мужчине заменили условный срок реальным из-за хранения крупной партии наркотика

Всю «запрещенку» он хранил у себя дома, пока на его след не вышли полицейские Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Североуральске 30-летнему мужчину ужесточили наказание за хранение наркотиков, которые он не собирался сбывать. В декабре прошлого года молодому человеку назначили 3.5 года года условно, однако сторона обвинения не согласилась с приговором и отправила дела на повторное разбирательство.

- В ходе нового судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что в феврале 2020 года он приобрел наркотические вещества общей массой не менее 37,57 грамма, на следующий день изъяв наркотические вещества из «тайника», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всю «запрещенку» он хранил у себя дома, пока на его след не вышли полицейские. По результатам нового рассмотрения суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.