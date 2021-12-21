В Свердловской области завели уголовное дело на немца, который изнасиловал на даче племянника

Сейчас он отбывает срок в колонии «Зуль-Гольдлаутер». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске завели уголовное дело в отношении гражданина Германии. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Речь идет об уроженце закрытого города, который имеет двойное гражданство. Как выяснилось, летом 2018 года на даче он изнасиловал 9-летнего племянника. Мальчик рассказал о надругательстве спустя три года.

- Следствие выяснило, что мужчина находится в Германии, где в 2020 году был осужден за педофилию. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуально характера», - пояснил инсайдер «КП».

По словам адвоката Сергея Колосовского, с высокой долей вероятности, в России подозреваемый не будет привлечен к ответственности.

- Скорее всего, уголовное дело будет приостановлено в связи с невозможностью участия лица в следственных действиях. А через 15 лет у него истечет срок давности, - пояснил «КП» Сергей Колосовский.

На какой срок в Германии был осужден педофил неизвестно. Сейчас он отбывает срок в колонии «Зуль-Гольдлаутер». Напомним, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который надругался над дочкой сожительницы.