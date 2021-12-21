Известно, что в столице Южного Урала сейчас неблагоприятные метеоусловия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» совершили вынужденную посадку два лайнера, которые должны были приземлиться в Челябинске. Известно, что в столице Южного Урала сейчас неблагоприятные метеоусловия, которые не позволили пилотам работать в штатном режиме, гавань временно закрыта для воздушных судов.

- Вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга совершили лайнеры авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮВТ Авиа», которые следовали по маршрутам Москва-Челябинск и Красноярск-Челябинск. Предоставление пассажирам услуг находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в начале месяца в Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» вернулся самолет авиакомпании Utair, который должен был доставить пассажиров из уральской столицы в город Советский, который находится в Ханты-Мансийском Автономном Округе. Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.