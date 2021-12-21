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Здоровье21 декабря 2021 12:31

В Свердловской области не будут отменять новогодние елки у детей

Однако праздничные мероприятия не будут массовыми
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Массовых мероприятий не будет, однако утренники отменять не стали

Массовых мероприятий не будет, однако утренники отменять не стали

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце 2021 года новогодние праздники в школах и детских садах Екатеринбурга и Свердловской области отменять не будут, однако сами мероприятия не будут массовыми. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатор Павел Креков.

- Мероприятия будут, как и в прошлом году, но они не должны быть массовыми. Речь о классах, группах. Если это театрально-концертные условия мы должны минимизировать интерактивные формы, когда люди дышат друг на друга, обнимают друг друга. Здесь ограничения очень сильно напоминают прошлогодние, - говорит Павел Креков.

При этом, в каждом дошкольном учреждении руководство вправе само определять меры санитарной безопасности, поэтому во многих учреждениях с родителей требуют справки.

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