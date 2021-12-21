В Свердловской области не будут отменять новогодние елки у детей

Массовых мероприятий не будет, однако утренники отменять не стали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце 2021 года новогодние праздники в школах и детских садах Екатеринбурга и Свердловской области отменять не будут, однако сами мероприятия не будут массовыми. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатор Павел Креков.

- Мероприятия будут, как и в прошлом году, но они не должны быть массовыми. Речь о классах, группах. Если это театрально-концертные условия мы должны минимизировать интерактивные формы, когда люди дышат друг на друга, обнимают друг друга. Здесь ограничения очень сильно напоминают прошлогодние, - говорит Павел Креков.

При этом, в каждом дошкольном учреждении руководство вправе само определять меры санитарной безопасности, поэтому во многих учреждениях с родителей требуют справки.

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