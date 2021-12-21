Студенты Нижнего Тагила заявили о консервации здания Машиностроительного техникума

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В Нижнем Тагиле местные студенты заявили, что Машиностроительный техникум, который расположен на проспекте Вагоностроителей, собираются законсервировать. Учащихся временно перевели в здание филиала УрФУ на Красногвардейской, однако вскоре появилась информация о том, что переезжать придется насовсем. Об этом пишет информационное издание Tagilcity.ru.

- Мне позвонил знакомый преподаватель из техникума и сказал, что это не временно, а хотят сделать на постоянной основе. Так как институту содержать техникум дорого, здание на Вагонке хотят законсервировать, - рассказала местная жительница.

Однако кураторы заверили, что тест-драйв для студентов запланирован исключительно на короткие сроки: с 22 по 28 декабря. Так в руководстве суза добавили, что это связано с профориентационными мероприятиями, которые проводятся ежегодно. Их не было только в прошлом году, так как была сложная ситуация с пандемией коронавируса.