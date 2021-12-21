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Общество21 декабря 2021 12:11

На участке трассы Екатеринбург – Тюмень ограничат движение на несколько часов 22 декабря

На 48 километре будут чинить железнодорожный переезд
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке

Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 48 километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение, чтобы провести ремонтные работы проходящего рядом железнодорожного переезда. Планируется, что автомобилисты смогут попасть только на одну полосу 22 декабря с 10:00 до 17:00.

- Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, - уточнили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Также в ведомстве добавили, что узнать любую информацию о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации можно про круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы.