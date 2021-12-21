Школьные каникулы в Свердловской области начнутся 25 декабря

За сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 598 случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области решили отправить детей на досрочные новогодние каникулы. Об этом рассказали в региональной оперштабе.

- Сегодня мы досрочно начинаем каникулы для школьников. 25 декабря они начнутся, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Досрочные каникулы связаны с опасностью дальнейшего распространения коронавируса. Пока после Новогодних каникул продлевать каникулы руководство Свердловской области не планирует. Это будет зависеть от текущей ситуации с заболеваемостью.

Отметим, что с 22 декабря 2021 года на месяц отменяется посещение торгово-развлекательных центров по QR-кодам. Также в ночное время разрешено работать барам, кафе и ресторанам.

Что касается студентов старше 18 лет, то им до 1 февраля 2022 года нужно привиться первым компонентом вакцины, а до 1 марта 2022 года - вторым компонентов. Непривитым студентам придется заниматься дома - их отстранят от очных занятий.

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