В оперштабе объяснили, почему QR-каникулы в Свердловской области вводятся до 20 января

В Свердловской области продолжается вакцинация против COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 20 января в Свердловской области попасть в торговые центры можно будет вновь, без предьявления QR-кодов. В региональном оперштабе этот период назвали QR-каникулами.

- До 20 января QR-каникулы вводим, потому что берем месячный период, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Он наиболее показателен позволит видеть реальную тенденцию, как это скажется на общей ситуации. Надеемся, не отразится благодаря большому количеству привитых людей.

Отметим, что руководство Свердловской области приняло решение не отменять новогодние утренники и чаепития в детских садах и школах региона. Однако массовых мероприятий здесь проводить не будут. Каждое учреждение вправе требовать с родителей справки об эпидблагополучии.

Напомним, что в 22 декабря 2021 года разрешается работа ночных баров и кафе, а в торгово-развлекательные центры можно будет попасть без QR-кода.

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