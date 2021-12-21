В Екатеринбурге от коронавируса привился миллион жителей

Вакцинация по прежнему остается самым эффективным средством борьбы с пандемией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе рассказали, как проходит вакцинация против коронавируса.

- Сегодня в одном Екатеринбурге практически миллион человек привиты хотя бы первым компонентом. Они обладают QR-кодами или другими документами, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - В результате серьезной кампании по вакцинированию, мы имеем практически более 55% общей привитости населения Свердловской области. Не менее 70% взрослых привили.

Сейчас активная прививочная кампания идет среди студентов. До 1 февраля 2022 года студентам старше 18 лет нужно привиться первым компонентом вакцины, а до 1 марта - вторым компонентом.

Непривитых студентов при несоблюдении сроков отстранят от занятий.

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