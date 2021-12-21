Свердловский губернатор разрешил кафе и барам работать до утра

В Свердловской области ослабили коронавирусные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 21 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения.

В частности, глава региона разрешил работать в ночное время барам, кафе и ресторанам. Эти послабления действуют пока до 20 января 2022 года.

- С завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR, - заявил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Также свердловский губернатор разрешил посещение торгово-развлекательных центров региона без предъявления QR-кодов. Эта мера пока тоже действует до 20 января 2022 года. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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