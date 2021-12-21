В Екатеринбурге на борьбу со снегом отправили 178 единиц спецтехники

На полигоны было вывезено 8 тысяч 366 тонн снежной массы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные службы Екатеринбурга работают круглосуточно, чтобы очистить дороги и тротуары города после мощного снегопада. Так, в ночь с 20 на 21 декабря на борьбу со снегом отправили 348 единицы и 124 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено 8 тысяч 366 тонн снежной массы. Днем, 21 декабря, задействовали 400 рабочих и 178 единицы спецтехники.

- Районные дорожно-эксплуатационные управления особое внимание уделяют расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам, - рассказали в пресс-службе администрации города.

В мэрии напомнили, что коммунальщики не отвечают за уборку и состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов. Очистка их от снега и наледи - это ответственность управляющие компании или ТСЖ.