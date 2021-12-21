На Урале директор психоневрологического интерната воровала деньги у инвалидов

Экс-директора интерната приговорили к четырем годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском экс-директора психоневрологического интерната признали виновной в краже денег инвалидов и превышении полномочий.

По данным прокуратуры она четыре года через сотрудников учреждения убеждала клиентов интерната снимать деньги с их банковских счетов и передавать ей под предлогом покупки вещей в интернат. Кроме того, с 2010 по 2018 год она оплачивала расходы учреждения деньгами 21 клиента интерната, заключив с ними договоры пожертвования.

- При этом клиенты интерната являются инвалидами в связи с психическими заболеваниями, многие из которых не умеют писать, читать и считать и не могут принимать юридически значимые решения. Преступными действиями бывшего директора психоневрологического интерната причинен ущерб клиентам учреждения на сумму более 4,5 млн. рублей, - рассказали в прокуратуре.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил экс-директора интерната к четырем годам исправительной колонии общего режима. Также она будет должна заплатить штраф 300 тысяч рублей и выплатить ущерб клиентам интерната.