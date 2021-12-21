В Нижнем Тагиле торговый центр работает без системы пожаротушения

В здании ТЦ обнаружено множество нарушений Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нижнем Тагиле из-за спора владельцев ТЦ «Феникс» по поводу смены обслуживающей компании, трехэтажный объект остался без единой системы оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

О том, что в торговом центре не соблюдаются требования пожарной безопасности, стало известно еще в июле, когда объект проверяли прокурор Ленинского района вместе с представителем МЧС.

После этого в Ленинский районный суд был направлен исковой документ, в котором указаны следующие нарушения: автоматическая пожарная сигнализация не обслуживается фирмами ООО «Дорожник» и ООО «Мега-Инвест», документы на системы противопожарной защиты не хранятся.

Торговый центр продолжает работать. Фото: сервис Яндекс.Карты

Также в торговом центре ежегодно не тестируется противопожарная система безопасности, которая находится в компетенции ООО «Дорожник» и ИП Ларин М.Л.

Система пожаротушения в здании переведена с автоматического пуска на ручной, при отключении электричества установки пожаротушения работают плохо, система дымоудаления просто отключена.

Из-за этого прокурор Ленинского района Нижнего Тагила просил остановить деятельность ТЦ «Феникс» на время судебных разбирательств, однако торговый центр продолжил работу.

Тогда прокурор обратился в суд, дело пересматривали несколько раз. Следующее судебное заседание назначено на январь 2022 года.