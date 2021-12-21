Мороз и солнце, и смартфон: пять советов, как уберечь телефон от переохлаждения

Фото: pexels.com

Заснять красочный фейерверк в новогоднюю ночь и весь оставшийся год с теплотой вспоминать эти мгновения – звучит здорово. Главное, чтобы смартфон не подвел вас в этот ответственный момент и не отключился, не выдержав суровых морозов. Вместе с экспертом билайн Алексеем Верещагиным рассказываем, как уберечь свой гаджет от переохлаждения и насладиться настоящей русской зимой.

Преимущественно, от холода страдает работоспособность двух главных элементов телефона: аккумулятора и дисплея. Первый – теряет свою ёмкость, особенно на длительном морозе. Поэтому никогда не стоит верить тому проценту заряда, который высвечивается на экране. При этом, чем сильнее износ аккумулятора, тем большей будет разница между экранным и реальным остатком энергии.

Что касается дисплея, то он тоже не всегда выходит победителем в неравной борьбе с холодом. Например, вне помещения вы можете заметить заторможенность времени отклика и реакции сенсора, странное, неприятное глазу, мерцание экрана и т.д.

Фото: pexels.com

Что же делать? Можно избежать этих неприятностей, если постараться не доводить гаджеты до сильно охлажденного состояния и не подвергать их резкому перепаду температур. А поэтому стоит взять на заметку несколько несложных приемов:

1. Держите телефон в кармане как можно ближе к себе, а еще не оставляйте его на ледяных поверхностях или в снегу;

2. Не заряжайте смартфон на морозе – это только повредит аккумулятору, ухудшив его работоспособность;

3. Замедлить охлаждение гаджета поможет пластиковый, плохо проводящий тепло, чехол – поэтому будет не лишним приобрести его в зимнее время года;

4. Старайтесь не заносить устройство сразу в теплое помещение: желательно обеспечить медленное и естественное нагревание. Например, оставьте смартфон в холодном кармане или сумке на некоторое время;

5. Ни в коем случае не пользуйтесь внешними электронными устройствами, чтобы быстрее нагреть телефон, – только руками.

И еще, помните, что холод может навредить не только вашему смартфону, но и аксессуарам – зарядному кабелю, наушникам, смарт-часам, фитнес-браслету и т.д. Большинство из них изготовлены из пластика, который на морозе теряет эластичность и становится хрупким и ломким. Поэтому риск просто сломать или расколоть их – достаточно высок.