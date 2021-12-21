В Свердловской области за сутки меньше 600 человек заболели COVID-19

Статистика ко коронавирусу постепенно улучшается Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 21 декабря 2021 года официально подтверждено 598 новых случаев коронавируса, из которых 216 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Верхней Туре, Каменске-Уральском, Артемовском, Кушве, Качканаре, Первоуральске, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших в регионе граждан с начала пандемии составляет 193 077 человек, из которых 166 443 человек полностью вылечились от вируса. За сутки медики сняли диагноз у 458 человек.

Сейчас медики оценивают состояние 517 человек как тяжелое, 330 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 253 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтвердились еще 32 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 123 человека.

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