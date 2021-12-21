Екатеринбургу выделили больше 6 миллиардов на строительство в Солнечном

Выделенные деньги позволят реализовать проекты в Солнечном опережающими темпами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу из федерального бюджета выделили больше 6 миллиардов строительство в Солнечном. Об этом рассказали в компания-застройщик «Форум-групп». 2,95 миллиардов пойдут на строительство «Губернаторского лицея», еще больше трех миллиардов - на трамвайную ветку в микрорайон и реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой.

- Социальные проекты в Солнечном заинтересовали Минстрой и Минфин РФ, на их реализацию будут выделены инфраструктурные кредиты, - рассказали в пресс-службе компании. - Мастер-девелоперу района Солнечный - компании «Форум-групп» - удалось привлечь внимание к важным для Екатеринбурга проектам, кредиты позволят реализовать проекты опережающими темпами.

Напомним, что в «Губернаторском лицее» будут созданы многофункциональные и трансформируемые классы, творческие мастерские, лаборатории, функциональные коридоры, рекреации и комьюнити-зоны.

Площадь масштабного объекта, по замыслу разработчиков, составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Лицей должен стать не только учебным заведением на 1 200 мест, но и центром притяжения для жителей всего Солнечного.

Что касается трамвайной ветки, то известно, что ее строительство пройдет в шесть этапов. А пока жителям Солнечного приходится добираться до других районов города на автобусе, личном автомобиле, либо на такси.