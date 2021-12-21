Президент «Урала» раскрыл бюджет клуба

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскрыл бюджет команды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскрыл бюджет команды. Перед началом сезона 2021/22 в распоряжении «шмелей» было 1,2 миллиарда рублей.

- Из-за коронавируса область и спонсоры недосчитались больших денег. Если бы не глава «Синары» Дмитрий Пумпянский, то мы бы не выжили. Рассчитываем на увеличение бюджета за счёт новых контрактов с букмекерами, Лига переподписала контракты с вещателем и титульным спонсором, - рассказал Григорий Иванов.

После первой части чемпионата «Урал» занимает 11 место в чемпионате страны. В последнем матче года екатеринбуржцы на выезде обыграли «Ростов» 1-4.