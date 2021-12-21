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Экономика21 декабря 2021 8:22

Гордума приняла бюджет Екатеринбурга на 2022 год

Большую часть денег потратят на социальные нужды
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
После обсуждения Гордума приняла бюджет на 2022 год

После обсуждения Гордума приняла бюджет на 2022 год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 22 декабря рассказал депутатам Гордумы о приоритетах в бюджете 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годы.

По словам градоначальника, большая часть средств, а именно 63%, пойдут на социальные расходы. Это образование, социальная политика, культура, спорт и отрасли национальной экономики.

В 2022 года городская казна запланирована в объеме 56 миллиардов 408 миллионов рублей, в 2023 года – 58 миллиардов 887 миллионов рублей, а в 2024 году – 53 миллиарда 888 миллионов рублей.

Бюджет сформируют из налоговых и неналоговых доходов, это 26 миллиардов 817 миллионов рублей и безвозмездных поступлений в сумме 29 миллиардов 591 миллион рублей.

Часть денег потратят на подготовку к Универсиаде 2023 года и 300-летнию Екатеринбурга.

Большая часть средств пойдет на образование

Большая часть средств пойдет на образование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Благодаря проведению крупных мероприятий ожидается мощный эффект развития, который способствует росту инвестиций, повышению качества жизни горожан, модернизации городской транспортной инфраструктуры, увеличению количества социальных и спортивных объектов, а также благоустройству общественных пространств, - рассказал депутатам Гордумы глава города.

Что касается национальных проектов, то здесь средства направят на проект «Жилье и городская среда», в рамках которого будут развивать район Академический и микрорайон Солнечный.

На городские деньги продолжится рекультивация полигона ТБО на Широкой речке по национальному проекту «Экология», а ремонтировать дороги продолжат по проекту «Безопасные и качественные дороги».

В раках проекта «Образование» продолжится строительство школы в десятом квартале Академического, там появится 1 100 новых мест для школьников, Гимназия №120 прирастет новым корпусом, а в Верх-Исетском районе появится новый образовательный центр на 200 дошкольных и 825 школьных мест. Также гимназия №40 в Октябрьском района получит новый корпус на 1 тысячу мест.

Всего на систему образования в будущем году в бюджете предусмотрено 27 миллиардов 100 миллионов рублей.

Национальная экономика в Екатеринбурге будет профинансирована на 13 миллиардов 847 миллионов рублей, социальная политика – на 3 миллиарда 24 миллиона рублей, на решение общегосударственных вопросов потратят 3 миллиарда 774 миллиона рублей, на ЖКХ - 3 миллиарда 333 миллиона рублей, на культуру – 1 миллиард 544 миллиона рублей, на физическую культуру и спорт – 3 миллиарда 864 миллиона рублей и на охрану окружающей среды – 289 миллионов рублей.

Бюджет после обсуждения депутатами на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят.