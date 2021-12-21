После обсуждения Гордума приняла бюджет на 2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 22 декабря рассказал депутатам Гордумы о приоритетах в бюджете 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годы.

По словам градоначальника, большая часть средств, а именно 63%, пойдут на социальные расходы. Это образование, социальная политика, культура, спорт и отрасли национальной экономики.

В 2022 года городская казна запланирована в объеме 56 миллиардов 408 миллионов рублей, в 2023 года – 58 миллиардов 887 миллионов рублей, а в 2024 году – 53 миллиарда 888 миллионов рублей.

Бюджет сформируют из налоговых и неналоговых доходов, это 26 миллиардов 817 миллионов рублей и безвозмездных поступлений в сумме 29 миллиардов 591 миллион рублей.

Часть денег потратят на подготовку к Универсиаде 2023 года и 300-летнию Екатеринбурга.

Большая часть средств пойдет на образование Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Благодаря проведению крупных мероприятий ожидается мощный эффект развития, который способствует росту инвестиций, повышению качества жизни горожан, модернизации городской транспортной инфраструктуры, увеличению количества социальных и спортивных объектов, а также благоустройству общественных пространств, - рассказал депутатам Гордумы глава города.

Что касается национальных проектов, то здесь средства направят на проект «Жилье и городская среда», в рамках которого будут развивать район Академический и микрорайон Солнечный.

На городские деньги продолжится рекультивация полигона ТБО на Широкой речке по национальному проекту «Экология», а ремонтировать дороги продолжат по проекту «Безопасные и качественные дороги».

В раках проекта «Образование» продолжится строительство школы в десятом квартале Академического, там появится 1 100 новых мест для школьников, Гимназия №120 прирастет новым корпусом, а в Верх-Исетском районе появится новый образовательный центр на 200 дошкольных и 825 школьных мест. Также гимназия №40 в Октябрьском района получит новый корпус на 1 тысячу мест.

Всего на систему образования в будущем году в бюджете предусмотрено 27 миллиардов 100 миллионов рублей.

Национальная экономика в Екатеринбурге будет профинансирована на 13 миллиардов 847 миллионов рублей, социальная политика – на 3 миллиарда 24 миллиона рублей, на решение общегосударственных вопросов потратят 3 миллиарда 774 миллиона рублей, на ЖКХ - 3 миллиарда 333 миллиона рублей, на культуру – 1 миллиард 544 миллиона рублей, на физическую культуру и спорт – 3 миллиарда 864 миллиона рублей и на охрану окружающей среды – 289 миллионов рублей.

Бюджет после обсуждения депутатами на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят.