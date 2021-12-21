В Екатеринбурге местные жители сдали Росгвардии двух наркоманов, которые отдыхали в машине

Росгвардейцы "закрепили" двух наркозависимых
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 20 декабря жители улицы Стрелочников в Екатеринбурге обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые курили странную смесь в автомобиле Daewoo Nexia.
Бдительные граждане передали информацию в Росгвардию, после чего наряд, патрулирующий район, выехал на место парковки иномарки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
По указанному в сообщении адресу бойцы Росгвардии обнаружили иномарку, а в ней двоих мужчин, которые проявили беспокойство при виде стражей порядка.
В салоне автомобиля росгвардейцы нашли бутылку с двумя отверстиями и остатки курительной смеси, после на место вызвали следственно-оперативную группу.
В присутствии понятых в Daewoo Nexia найдены и изъяты комок вещества коричневого цвета, а также пакет с остатками смеси, которая оказалась синтетическим наркотиком.
40-летний и 33-летний мужчины доставлены в отдел полиции.. Возбуждено уголовное дело.