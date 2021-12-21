В Нижнем Тагиле во время пожара в частном доме погиб мужчина

На место пожара выезжали 2 единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле во время пожара в частном доме в понедельник, 20 декабря, погиб 53-летний мужчина. Как рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы, владелец дома отравился продуктами горения.

- Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возможно, к возникновению пожара привели угли, выпавшие из топки - очаг пожара находится возле топочного отверстия. При этом предтопочный лист меньше, чем предусмотрено требованиями пожарной безопасности, - сообщается на странице ведомства ВКонтакте.

Пожарных вызвали прохожие, увидевшие дым из окна дома. На место пожара выезжали 2 единицы техники и 11 человек личного состава. По данным МЧС, огонь повредил пол в доме на площади один квадратных метров.

- В 09:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, ул.Кольцова, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - В 09:20 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 10:02.