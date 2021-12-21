В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне ВАЗа

Полицейским подозреваемый в угоне признался, что продал автомобиль на металлолом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в начале ноября во дворе дома на улице Пионеров пропал ВАЗ-2106. Владелец легковушки обратился в полицию. Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, ущерб, причиненный хозяину легковушки, составил 25 тысяч рублей.

Полицейские уже задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 22-летний молодой человек. Он признался силовикам, что продал автомобиль на металлолом за 9 тысяч рублей, а полученные деньги потратил на личные нужды.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщиками уголовного розыска был изобличен безработный и ранее судимый за кражу и грабеж местный житель. Молодой человек дал признательные показания. С него получена явка с повинной, - рассказали в пресс-группе.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.