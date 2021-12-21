Элена Беруашвили проработала в Ленинском районе более 27 лет. Фото: администрация Ленинского района

Новым главой Ленинского района Екатеринбурга стала Элена Беруашвили. Информация об этом появилась на официальном сайте района.

- Сегодня глава города Алексей Орлов официально представил ее коллективу. Ленинский - центральный район, задачи поставлены серьезные в преддверии 300-летия и универсиады, - отметили в пресс-службе Ленинского района.

Отмечается, что Элена Беруашвили проработала в Ленинском районе 27 лет. До назначения она занимала пост заместителя главы района.

Элена Беруашвили родилась в 1970 году, в системе образования работает с 1989 года. Свой трудовой путь начинала преподавателем педагогики, после чего занимала пост начальника отдела образования районной администрации.

В 2010 году губернатор Александр Мишарин присвоил Элене Беруашвили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.