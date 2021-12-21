Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 21 декабря: возвращение врачей в провинцию, раритетные открытки и розыск мужчины в черных ботинках

Новости Екатеринбурга: утро 21 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 21 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В селе Петрокаменское вновь откроют терапевтический стационар, который закрыли пять лет назад. Из-за этого жители населенного пункта вынуждены были ездить на лечение в Нижний Тагил, расположенный в 55 километрах.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, здание нуждается в ремонте, отделение готовят к открытию. Здесь установят оборудование для диагностики желудочно-кишечных заболеваний, УЗИ, рентгена и эндоскопический аппарат.

В отделениях Почты России Екатеринбурга появились открытки с Шигирским идолом. Самый древний артефакт хранится в Краеведческом музее на проспекте Ленина в Екатеринбурге. На почтовой открытке он изображен в полный рост по левому краю, а посередине изображена его голова.

В отделениях продается всего 1 тысяча открыток. Они выпущены к 150-летию музея.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о продолжении поисков 38-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Козеева, который пропал еще 18 сентября.

Мужчина оделся в черную куртку, голубые джинсы, черную шапку и ботинки такого же цвета. После этого его никто не видел.