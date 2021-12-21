Проект новосибирских рестораторов продержался в столице Урала три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылась бургерная «МясоRoob». Об этом представители заведения сообщили в своем аккаунте в Instagram.

- Вот и отработали наши мясорубы последнюю смену: в последний раз пожарили котлеты по харду, оформили их в суровые бургеры, а особо жаждущим отправили парочку домой, - сообщается в посте. - Ждем в двух наших других проектах.

Бургерная новосибирских рестораторов продержалась в Екатеринбурге три года. Сейчас в нашем городе остались два других новосибирских проекта: «ХочуПури» и «Том Ям Бар».

Напомним, недавно в Екатеринбурге закрылось популярное бистро азиатской кухни «Китай-Китай». Ресторатор Евгений Миркин, рассказал, что заведение не выдержало испытаний пандемией.