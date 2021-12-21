В Екатеринбурге начали поиск 38-летнего мужчины, пропавшего в сентябре

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
В Екатеринбурге начали поиск 38-летнего Козеева Алексея, пропавшего еще 18 сентября. Ориентировку на его поиск разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В ней указано, что на момент пропажи Алексей был одет в черную куртку, голубые джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Приметы:
Рост: 175 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: черные
Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт