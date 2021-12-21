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Общество21 декабря 2021 3:31

В Екатеринбурге начали поиск 38-летнего мужчины, пропавшего в сентябре

О местонахождении Козеева Алексея ничего неизвестно с 18 сентября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге начали поиск 38-летнего Козеева Алексея, пропавшего еще 18 сентября. Ориентировку на его поиск разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В ней указано, что на момент пропажи Алексей был одет в черную куртку, голубые джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: черные

Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт