В уральской глубинке потушили крупный пожар

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Кедровое Свердловской области потушили крупный пожар на площади 110 квадратных метров. Как сообщает региональное ГУ МЧС на улице Лесная сгорел частный дом на двух хозяев.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 17:11. Открытый огонь был ликвидирован в 18:15, а разбор сгоревших конструкций завершен в 19:47. Информация о пострадавших не поступала.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в МЧС.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в квартире семейной пары дотла сгорела новогодняя елка, общая площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавшие сообщили о возгорании и рассказали, что все произошло вечером 18 декабря в жилой пятиэтажке на улице Тельмана.