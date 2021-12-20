Урбанист Варламов раскритиковал проект петли Нестерова, которую установят у аэропорта «Кольцово»

Фото: Instagram Алексея Орлова

Известный урбанист Илья Варламов в своем обзоре недавних новостей раскритиковал итоги конкурса на лучшую стелу, которую установят недалеко от екатеринбургского аэропорта «Кольцово», победителем объявили проект гигантского кольца, что не пришлось по душе блогеру.

- Сильная классная работа от бюро Yacheyka. Это такие громадные блоки, которые, когда ты подъезжал на определенную точку, складывались в слово УРАЛ. Мне кажется, это супер, классно, сильно, интересно. Это была бы просто потрясающая фишка. Очень хочется, чтобы ребята из мэрии пересмотрели свою политику относительно этого конкурс, - поделился своим мнением Илья Варламов.

Кстати, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил горожанам выбрать место для гигантского арт-объекта «УРАЛ», который проиграл в конкурсе на стелу у Кольцово. Он написал на своей странице в Instagram, что ему в одинаковой степени нравится, как эта работа, так и петля Нестерова, ставшая победителем.