В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали 31-летнего мужчину с наркотиками

Мужчина заверил, что приобрел «запрещенку» для личного употребления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали 31-летнего мужчину, у которого при себе были наркотики. Инцидент произошел в ночь на 18 декабря в районе садового товарищества на улице Центральной. Полицейские заметили иномарку Kia Spectra, которая двигалась по встречной полосе.

- С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали от водителя остановить транспортное средство. Из машины со стороны пассажирского сиденья вышел молодой человек, который сбросил на землю полиэтиленовый пакет, - рассказали в УМВД России по Свердловской области.

Что находится в свертке, мужчина объяснить не смог, после чего его задержали. Чуть позже экспертиза определила, что это синтетический наркотик мефедрон весом 1,79 грамма. Мужчина заверил, что приобрел «запрещенку» для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».