Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 16:57

В Свердловской области 90 сирот получили ключи от новых квартир

На жилье было выделено 130 миллионов рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На строительство здания было выделено 130 миллионов рублей.

На строительство здания было выделено 130 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Монетный Свердловской области 90 сирот получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

- Впервые за долгие годы, благодаря специальной программе здесь построен пятиэтажный дом, - пишет глава области.

На строительство здания было выделено 130 миллионов рублей из регионального бюджета. Евгений Куйвашев также напоминает, что на прошлой неделе заселение в новые квартиры праздновали в Красноуральске, Артемовске и Верхотурье.

Ранее свердловчанке с ребенком-инвалидом дали квартиру только после вмешательства прокуратуры. Семья ждала новое жилье с 2014. Женщина обращалась в прокуратуру о нарушении ее жилищных прав несколько раз.