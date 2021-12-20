В Свердловской области 90 сирот получили ключи от новых квартир

На строительство здания было выделено 130 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Монетный Свердловской области 90 сирот получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

- Впервые за долгие годы, благодаря специальной программе здесь построен пятиэтажный дом, - пишет глава области.

На строительство здания было выделено 130 миллионов рублей из регионального бюджета. Евгений Куйвашев также напоминает, что на прошлой неделе заселение в новые квартиры праздновали в Красноуральске, Артемовске и Верхотурье.

Ранее свердловчанке с ребенком-инвалидом дали квартиру только после вмешательства прокуратуры. Семья ждала новое жилье с 2014. Женщина обращалась в прокуратуру о нарушении ее жилищных прав несколько раз.