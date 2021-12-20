Известный уральский ресторатор перешел на работу в компанию «Сима-ленд»

По словам бизнесмена, он займет пост руководителя отдела технологии и развития Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев, который ранее руководил заведениями «Труффальдино», «Барборис», «Хаш» и Bambolino решил сменить род деятельности перешел на работу в компанию «Сима-ленд».

- Начинается новый этап в жизни, сбился со счету в который раз. Главная проблема — новые профессиональные кадры. Буду собирать старые, в которые вложено много души, времени и денег. Начнем помолясь, - написал Олег Ананьев на своей странице в социальных сетях.

По словам бизнесмена, он займет пост руководителя отдела технологии и развития, в его обязанности будет входить работа над производством готовых продуктов питания.