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Общество20 декабря 2021 16:35

Известный уральский ресторатор перешел на работу в компанию «Сима-ленд»

Олег Ананьев решил сменить род деятельности
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам бизнесмена, он займет пост руководителя отдела технологии и развития

По словам бизнесмена, он займет пост руководителя отдела технологии и развития

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев, который ранее руководил заведениями «Труффальдино», «Барборис», «Хаш» и Bambolino решил сменить род деятельности перешел на работу в компанию «Сима-ленд».

- Начинается новый этап в жизни, сбился со счету в который раз. Главная проблема — новые профессиональные кадры. Буду собирать старые, в которые вложено много души, времени и денег. Начнем помолясь, - написал Олег Ананьев на своей странице в социальных сетях.

По словам бизнесмена, он займет пост руководителя отдела технологии и развития, в его обязанности будет входить работа над производством готовых продуктов питания.