Свердловский ЗАГС назвал самые необычные имена новорожденных за 2021 год

В рейтинг попали мужские старославянские имена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление ЗАГС Свердловской области опубликовало данные о самых необычных именах, которые давали новорожденным в регионе в 2021 году.

В рейтинг попали мужские старославянские имена: Севастьян, Серафим, Фрол, Яромир, Евсевий, Добрыня, Тихон, а девочек чаще всего называли: Акулина, Евфимия, Милослава.

В центральных роддомах Екатеринбурга популярностью пользовались – Лаура, Элисан, Медея, Туана, Аливия, Штерна, мальчики чаще всего получали такие имена, как Даян, Гектор, Давлат, Златан.

В Свердловской области также родились два мальчика, которых назвали Космос. Один в Екатеринбурге, другой в Каменске-Уральском.

Напомним, в 2020 году в списке редких имен встречались, как старорусские, например, Ведамир или Добромир, так и греческие – Сократ или Одиссей. Одного мальчика назвали Байкал, тогда как другому дали имя Сервер. Самое длинное имя среди новорожденных было у Леонардо-Александра-Уильяма.