В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого, который угрожал кассирам ножом

Сообщение о разбое поступило в полицию 18 декабря. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который заходил в магазины и, угрожая ножом продавцам, вытаскивал деньги из кассы. Как сообщает МУ МВД «Нижнетагильское» злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения.

Сообщение о разбое поступило в полицию 18 декабря от кассиров магазинов по улицам Вязовская и Красноармейская. Первая потерпевшая рассказала, что мужчина начал угрожать ножом и требовать деньги из кассы, но, когда он увидел, что девушка успела нажать тревожную кнопку, скрылся.

Злоумышленник силой потащил потерпевшую к кассе. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

- Не прошло и часа, как мужчина был в магазине продуктов, где некоторое время, находясь в торговом зале, рассматривал товар на витрине, а потом быстро зашел за прилавок и на возражения продавца достал нож, стал им угрожать, чем напугал женщину, - рассказали в МВД.

Злоумышленник силой потащил потерпевшую к кассе и, забрав оттуда все деньги, вышел из магазина. Проверив все камеры наблюдения, оперативникам удалось составить приметы преступника.

Первая потерпевшая рассказала, что мужчина начал угрожать ножом. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

- После изучения записей камер системы «Безопасный город», оперативники нашли видеоподтверждение, как спустя некоторое время после совершения преступления подозреваемый вошел во двор дома 25 по улице Первомайской, - дополнили в полиции.

Обойдя все квартиры, сыщикам удалось поймать подозреваемого возле подъезда. На мужчину завели уголовное дело на статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.