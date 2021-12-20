Клуб «Автомобилист» выйдет на игру в ретро-форме в честь 75-летия свердловского хоккея

Кроме того, ожидается, что перед началом игры под своды КРК «Уралец» поднимут игровой свитер Александра Карцева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» выйдет на матч с казахстанским «Барысом» 21 декабря в эксклюзивной ретро-форме. Игроки наденут уникальные джерси в честь 75-летия свердловского хоккея, памятную дату празднуют 22 декабря.

- Мы постарались максимально реалистично воспроизвести игровую форму конца семидесятых годов прошлого века. Именно в ней выступали многие легендарные игроки «Автомобилиста». На игровых свитерах будет минимум рекламы, а шрифты с фамилиями и номерами идентичны тем, что использовались в то время, - сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Кроме того, ожидается, что перед началом игры под своды КРК «Уралец» поднимут игровой свитер Александра Карцева, который провел за клуб 695 игр в течение 15 сезонов, что является абсолютным рекордом команды.