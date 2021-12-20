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Общество20 декабря 2021 14:28

Клуб «Автомобилист» выйдет на игру в ретро-форме в честь 75-летия свердловского хоккея

Игроки наденут уникальные джерси на матч с казахстанским «Барысом»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Кроме того, ожидается, что перед началом игры под своды КРК «Уралец» поднимут игровой свитер Александра Карцева

Кроме того, ожидается, что перед началом игры под своды КРК «Уралец» поднимут игровой свитер Александра Карцева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» выйдет на матч с казахстанским «Барысом» 21 декабря в эксклюзивной ретро-форме. Игроки наденут уникальные джерси в честь 75-летия свердловского хоккея, памятную дату празднуют 22 декабря.

- Мы постарались максимально реалистично воспроизвести игровую форму конца семидесятых годов прошлого века. Именно в ней выступали многие легендарные игроки «Автомобилиста». На игровых свитерах будет минимум рекламы, а шрифты с фамилиями и номерами идентичны тем, что использовались в то время, - сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Кроме того, ожидается, что перед началом игры под своды КРК «Уралец» поднимут игровой свитер Александра Карцева, который провел за клуб 695 игр в течение 15 сезонов, что является абсолютным рекордом команды.