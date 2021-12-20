Фото: пресс-служба ОНДиПР по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле в квартире семейной пары дотла сгорела новогодняя елка, общая площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавшие сообщили о возгорании и рассказали, что все произошло вечером 18 декабря в жилой пятиэтажке на улице Тельмана.

- Владельцы жилья, муж и жена ужинали на кухне. Услышав странные звуки, бросились в комнату – увидели, как елка вспыхнула и в течение нескольких секунд сгорела. Возгорание потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений своими силами, не дав огню распространиться на мебель и другие сгораемые предметы, - уточнили в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу.

Спасателям предстоит выяснить точную причину инцидента. По предварительной версии это могло случиться из-за короткого замыкания электрической гирлянды.