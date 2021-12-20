В Екатеринбурге зоозащитники спасли свору кошек, живших в съемной квартире на Татищева

Фото: предоставлено зоозащитниками

В Екатеринбурге зоозащитники смогли спасти свору кошек, которые ютились на съемной квартире на улице Татищева. Как оказалось, животных было не 100, как сообщалось ранее, а 55, хозяйка не стала стерилизовать пару усатых, из-за чего их количество росло в геометрической прогрессии.

- Они жили в пустой квартире, хозяйка их кормила, но не убирала. С помощью зооспаса и неравнодушных людей и самой раскаявшейся хозяйки, кошки были отловлены и перевезены на новое место, наеёл которое и аренду которого оплатил очень хороший, отозвавшийся на эту беду, человек, - рассказала «КП-Екатеринбург» зоозащитница по имени Алена.

При этом волонтеры говорят, что еще не всем кошкам удалось найти хозяев, они отправились в приют, и теперь им необходимы лежанки, игрушки, наполнитель, корм и прочие принадлежности, которые необходимы для комфортного проживания.