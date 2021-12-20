В мэрии Екатеринбурга назвали категории неплательщиков за «коммуналку»

1,5% горожан забывают оплатить квитанции вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долги за услуги ЖКХ в Екатеринбурге год от года растут, оставаясь на уровне 98,5% к концу года. Всего горожане задолжали за «коммуналку» 6,3 миллиарда рублей.

По словам Владимира Гейко, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ, есть две основные категории неплательщиков.

- Речь идет о маргиналах, которые никогда не платили за ресурсы, и о собственниках двух-трех жилых помещениях, которые просто забывают оплатить услуги. И таких немало, - говорит Владимир Гейко.

Что касается малоимущих граждан, а также пенсионеров, то они стараются всегда платить вовремя, и процент должников среди этих категорий небольшой.

В 2021 году во время подготовки к отопительному сезону в Екатеринбурге специалисты поменяли 75 километров тепловых сетей горячего теплоснабжения, более 40 километров воды и водоотведения, меняли газовые и электросети.