В Новоуральске прокуратура проверит школу, где первоклассник получил пощечину от классного руководителя

По одной из версий причиной конфликта стало баловство мальчика в туалете Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новоуральске прокуратура проведет проверку в школе после публикации «КП-Екатеринбург», накануне стало известно, что классный руководитель дал пощечину семилетнему учащемуся в школе № 49.

- Инцидент произошел в коридоре во время перемены. Директор образовательной организации Анна Тукмачева организовала внутреннюю проверку. Классный руководитель является одним из самых опытных специалистов в школе, ее стаж – 32 года, - рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, будут опрошены преподаватели учебного заведения, изучены обстоятельства, предшествующие конфликту, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По одной из версий причиной конфликта стало баловство мальчика в туалете. Сначала он бросался мокрой туалетной бумагой, а потом обматерил учительницу.