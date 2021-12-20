Жители Екатеринбурга задолжали за «коммуналку» 6,3 миллиарда рублей

Перед Новым годом горожане обычно рассчитываются с долгами Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность жителей Екатеринбурга за услуги ЖКХ составляет 6,3 миллиарда рублей.

- Мы сейчас в текущем режиме отслеживаем собираемость, которая составляет 98,5%. Традиционно к Новому году жители стараются рассчитаться с долгами, - рассказывает Владимир Гейко, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ.

Отметим, что во время подготовки к отопительному сезону в столице Среднего Урала поменяли порядка 75 километров тепловых сетей горячего теплоснабжения, более 40 километров воды и водоотведения, меняли газовые и электросети.

СПРАВКА

В Екатеринбурге действуют:

- 110 теплоисточников, из них 65% - в централизованной сети, остальное – локальные источники.

- Около 4 тысяч километров сетей теплоснабжения – это горячее теплоснабжение, еще около 4 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения, около 8 тысяч километров сетей – это электроснабжение.

- Более 470 тепловых пунктов, порядка 400 водонасосных станций.