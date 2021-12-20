В 2022 году в Екатеринбурге отремонтируют всего десять дворов

В 2021 году в Екатеринбурге отремонтировали 13 дворов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Екатеринбурге по программе формирования современной городской среды благоустроены 13 дворовых территорий. Об этом 20 декабря на заседании Общественной палаты Екатеринбурга заявил Владимир Гейко, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ.

- Это довольно крупные дворы, на которые потратили 154 миллиона рублей из городского, областного и федерального бюджетов, плюс средства собственников – на основной объем работ 5% софинансирования, дополнительные – 20%, - рассказывает Владимир Гейко.

По словам, заместителя Главы Екатеринбурга, на 2022 году поданы заявки от собственников жилья на благоустройство десяти дворов.

Также на заседании Общественной палаты города Гейко рассказал, сколько лифтов в Екатеринбурге нужно заменить до 2025 года.