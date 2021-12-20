Стационар в селе Петрокаменское возобновит работу в ближайшее время

Стационар до недавнего времени обслуживал большую территорию в 10 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевтический стационар в селе Петрокаменское, закрывшийся из-за отсутствия ремонта и врача, возобновит работу в ближайшее время. Об этом заявил Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов после визита в медучреждение.

- Здание стационара действительно нуждается в ремонте. В настоящее время ведется проверка систем тепло и водоснабжения и подготовка отделения к приему пациентов. Кроме того, проводятся мероприятия по привлечению врачебных кадров, - отметил Андрей Карлов.

Кроме того, решено рассмотреть вопрос о проведении экспертизы пустующих помещений, поэтапном ремонте и усилении диагностической базы поликлиники и стационара. В перспективе здесь возможно размещение рентгеновского аппарата, УЗИ-аппарата и эндоскопического оборудования для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Отметим, что стационар до недавнего времени обслуживал большую территорию в 10 тысяч человек. За больницей закреплены 28 населенных пунктов, в основном это отдаленные деревни.