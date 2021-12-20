В Екатеринбурге заменят почти две тысячи лифтов

Каждый год в городе меняют сотни лифтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на данный момент в замене нуждаются 1924 лифта, срок службы которых (25 лет) истек в 2021 году.

Региональный оператор в этом году меняет 550 лифтов, 162 лифта заменит администрация Екатеринбурга. Таким образом, заменить до 2025 года заменить нужно будет 1322 лифта.

- Всего в городе 11 800 лифтов, из них 8 600 – пассажирские. Срок службы лифтов – 25 лет. 1924 лифта уже отслужили на данный момент. С учетом замены 550 лифтов региональным оператором и 162 мэрией, остается 1322 лифта, - говорит Владимир Гейко, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ.

Для за мены лифтов в Екатеринбурге есть городская программа, где вкладываются 50 на 50% два бюджета – город и область, и не менее 15% - собственники квартир

- В среднем, к 2025 году, когда начнет действовать технический регламент, лифты, отслужившие 25 лет, будут просто останавливаться, нам надо порядка 450 лифтов год менять, - рассказывает Владимир Гейко. - На 2022 году у нас подана заявка в правительство Свердловской области на 369 лифтов, ждем подтверждения финансирования.