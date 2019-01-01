Путь к ответственному потреблению: школьники Екатеринбурга научатся заботиться о своем здоровье и здоровье окружающей среды

Научить детей выбирать продукты, которые должны входить в сбалансированный рацион, – задача нового школьного образовательного проекта "Воспитываем ответственных потребителей"

Ученые неустанно напоминают, что природные ресурсы нашей планеты истощаются день ото дня и что забота об окружающем мире должна войти в привычку каждого. Как встроить заботу о природе в свою жизнь? Самый простой путь – соблюдать правила ответственного потребления, причем, учиться этому нужно с детства: отказываться от одноразовых вещей, разделять мусор, внимательно относиться к составу продуктов, придерживаться сбалансированного рациона питания.

Но развита ли у школьников Екатеринбурга культура ответственного потребления? Чтобы ответить на этот вопрос, один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков «Нестле» и один из крупнейших ритейлеров «Магнит» предложили семьям с школьниками 7-12 лет решить интересную задачу.

Урок "Воспитываем ответственных потребителей"

Дети и взрослые должны были независимо друг от друга собрать корзины продуктов для дневного рациона. Организаторы сразу обратили внимание на то, что в магазине дети и родители направились к разным стеллажам и полкам. В результате корзины школьников на 70% были составлены из сладостей, газированных напитков и снеков, а взрослые выбрали продукты, которые должны входить в повседневный рацион – 65% их корзины занимали мясо, овощи, фрукты, крупы, молочные продукты. Получается, что в отличие от взрослых, дети выбирали другой набор продуктов, который может быть далек от сбалансированного рациона.

Как же научить детей важным навыкам и здоровым привычкам? Ответ на этот вопрос дает новый школьный образовательный проект «Воспитываем ответственных потребителей», разработка и внедрение которого были поддержаны компаниями «Нестле» и «Магнит», объединившими усилия в этом направлении.

Задача этой инициативы – обучить школьников 7-12 лет навыкам заботы о своем здоровье и ответственного потребления. Проект реализуется при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи и охватит 60 регионов страны. Во многих из них проект уже внедряется – с октября 2021 года к нему присоединились более 24 000 школьников, в том числе из Свердловской области.

На внеурочных занятиях дети знакомятся с ассортиментом магазина, учатся выбирать продукты и находить нужную информацию на упаковке, узнают о профессиях, связанных с торговлей, правах и обязанностях покупателей. Для обучения используются цифровые материалы, разработанные экспертами программы. Наиболее инициативные школьные классы смогут принять участие в практических занятиях, которые пройдут в гипермаркетах.

Практическое занятие в рамках проекта "Воспитываем ответственных потребителей"

Проект стал новым направлением программы «Разговор о правильном питании», которая реализуется в регионе с 2002 года и уже охватила более 230 000 учащихся. Школьники Екатеринбурга хорошо знакомы с этой инициативой – фактически, вместе с программой выросло уже несколько поколений детей. Профессиональные эксперты регулярно оценивают эффективность программы. Согласно их анализу, дети-участники проекта не только гораздо больше знают о правильном питании и здоровом образе жизни по сравнению с ровесниками, не вовлеченными в обучение, но и применяют знания на практике и чаще выбирают полезные продукты. Новый проект дополнит программу и поможет школьникам научиться осознанно выбирать продукты и составлять сбалансированный рацион питания.