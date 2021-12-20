В МЧС предупредили свердловчан о снегопадах и гололедице

Спасатели просят жителей региона быть предельно осторожными и внимательными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области выпустили предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады и гололедица. Спасатели просят жителей региона быть предельно осторожными и внимательными.

- Если автомобилисты могут решить для себя проблему, «переобув» технику в качественную зимнюю резину, то пешеходам гораздо сложнее. Но и для них есть простые способы, как уберечь себя от падения на скользкой дороге, - отметили в МЧС.

Для начала всегда нужно смотреть себе под ноги и стараться избегать опасные, покрытые льдом, места. Если обойти скользкий участок никак не удается, то можно передвигаться по нему небольшими скользящими шагами.

Затем нужно подобрать не скользящую обувь с подошвой на микропористой основе или купить и использовать специальные противоскользящие приспособления. От высоких каблуков лучше временно отказаться.

Наступать следует на всю подошву, а ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть свободны. Старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения.

- Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге, не торопитесь, и тем более не бегите, - советуют спасатели. - Когда на улице скользко, выходите на работу пораньше.