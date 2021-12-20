Житель Югры выстрелил из ружья в ребенка

Следствие помогло восстановить полную картину трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении 35-летнего жителя Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа уральский межрайонный следственный отдел окружного СКР возбудил уголовное дело из-за огнестрельного ранения ребенка.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

По версии следствия, в ночь на 18 декабря этого года житель поселка Кондинское в нетрезвом состоянии поссорился с 27-летней сожительницей, после чего стал угрожать ей убийством. В какой-то момент мужчина схватился за охотничье ружье и выстрелил в полуторагодовалого сына женщины.

Ребенок получил тяжелые ранения. Его с травмами ног госпитализировали в больницу. Сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.